Lettera43.it - Sale l’opzione Diana Bianchedi per il Coni del post Malagò

Mentre Giovannisi gioca, sotterraneamente ma non troppo, la difficile partita della possibile riconferma, continuano le grandi manovre sul futuro presidente del. Gli articoli di Lettera43 – in cui abbiamo dato atto delle ambizioni di Carlo Mornati, Silvia Salis e Marco Di Paola – hanno avuto l’effetto di fare uscire allo scoperto altre possibili candidature. Già perché, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, la corsa non è affatto scontata, come non è sicuro che tutti i possibili contendenti accettino di buon grado le scelte di indirizzo diprima donna a diventare vicepresidente delEd è proprio in questa ottica, parlando cioè della persona su cui si potrebbe concentrare il cospicuo pacchetto di voti del presidente uscente del, che, negli ultimi giorni, è salita prepotentemente, che lo stessoha voluto come chief strategy planning & legacy officer della Fondazione Milano-Cortina 2026.