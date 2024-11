Anteprima24.it - Rivede la luce Ospedale degli Incurabili, bando da 100 milioni

Tempo di lettura: 4 minutiCentodi investimento da parte della Regione Campania per la riqualificazione, il restauro e la rifunzionalizzazione dell’nel centro di Napoli, alle spalle di via Foria. E’ il programma presentato oggi da Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1. Accanto a sé il governatore campano Vincenzo De Luca che ha sbloccato i fondi per riportare in vita unantico di Napoli, evacuato dopo essere stato dichiarato pericolante nell’aprile del 2019. Ora partono i bandi per essere ristrutturato e riaperto. “Oggi torna alla memoria – ha detto Verdoliva – quello che accadde al complesso ospedaliero Santa Maria del Popoloil 9 aprile 2019 quando l’intero complesso è stato dichiarato luogo da evacuare velocemente e la procedura fu eseguita in una giornata dalle 11 alle 21.