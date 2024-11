Gaeta.it - Ritrovato un prezioso frammento archeologico rubato: la storia della lapide di Lucio Minucio Erato

Facebook WhatsAppTwitter Un antico reperto, sottratto quattro anni fa dal CasaleCervelletta, è riemerso in via degli Alberini. La notizia del ritrovamento ha suscitato un certo interesse tra appassionati die archeologia. Ildisepolcrale, di evidente valore storico, mette in luce le ricchezze del nostro passato e la necessità di proteggere il patrimonio culturale.Il ritrovamento delLa scoperta di questoè stata riportata sul blog Collianiene.org, dove si è parlato del suo ritrovamento in un contesto affascinante e ricco di. Il pezzo era in precedenza collocato nel “museuccio” del CasaleCervelletta e, dopo la sua scomparsa nel 2020, era invano cercato. Questonon era un oggetto comune, ma una testimonianza di epoche lontane.