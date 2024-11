Unlimitednews.it - Milano-Cortina, Fontana “Lavori? Sciolti i nodi, saremo tempestivi”

(ITALPRESS) – “Sono assolutamente della stessa opinione del presidente Malagò. Stiamo andando bene, si sonoqueiche ad un certo punto sembravano un po’ aggrovigliati, invece le cose stanno andando bene e se non succedono disastri planetari le cose vanno come dovrebbero andare.con tutti inecessari per lo svolgimento di una grande olimpiade”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attiliointervenuto a margine di “Parigi 2024, la cerimonia di premiazione degli atleti olimpici e paralimpici della Regione Lombardia” in merito allo stato deiin vista deiper2026. pia/gmUnlimited News - Notizie dal mondo