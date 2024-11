Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 2-3, Europei curling 2024 in DIRETTA: quarto end annullato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00: Preciso Retornaz che libera la casa dalle stone e dunque end13.58: La bocciata di Retornaz che lascia la casa senza stone quando mancano gli ultimi due tiri13.57: Perfetta la bocciata di Schwarz che toglie dalla casa le due stone azzurre, chirurgico.13.56: Stone azzurra vicinissima al centro della casa a 4 tiri dalla fine dell’end. C’è una stonemolto vicina e un’altra stonena nella casa13.52: Stone azzurra senza guardia a punto dopo 8 tiri delend13.49: Stonea punto dopo 4 tiri delend13.48: Svezia-Scozia 2-4 al momento e potrebbe essere una buona notizia.13.46: Non arriva la doppia bocciata di Retornaz e laribalta la situazione con un end da 3 punti. 2-3 per gli elvetici13.