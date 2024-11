Ilrestodelcarlino.it - La tassa di soggiorno. Previsti 430mila euro. E non ci sarà l’aumento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quasi 250milaalla manutenzione del teatro Stignani, 45milaper quello dell’Osservanza e i restanti 135milacirca per la promozione del turismo (diretta o affidata al Circondario). Ecco come verranno investiti iin arrivo il prossimo anno dall’imposta comunale di, destinata appunto a finanziare la promozione del sistema ricettivo della città, la valorizzazione dei suoi beni culturali e ambientali nonché i relativi servizi pubblici locali. È tutto scritto nel bilancio di previsione 2025 dell’ente di piazza Matteotti. In quest’ultimo documento, presentato dalla Giunta in Consiglio comunale e ora al vaglio delle forze politiche di maggioranza e opposizione in vista del via libera dell’Aula atteso prima di Natale, vengono tra l’altro scongiurati aumenti dell’imposta diannunciati invece, per esempio, dal Comune di Bologna.