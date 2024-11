Lettera43.it - La banana di Cattelan venduta all’asta per più di 6 milioni di dollari

lapiù cara del mondo. La discussa e famosa opera Comedian di Maurizio, costituita solo da unaattaccata alla parete con del nastro adesivo, è stata battutada Sotheby’s a New York per 6,2di, circa 5,8di euro, commissioni comprese. Si tratta di una cifra record, sei volte superiore rispetto alla stima di 1,5. Ad aggiudicarsela è stato il miliardario e collezionista cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di crypto Tron, che ha annunciato di volerla mangiare. «Non è solo un’opera d’arte, ma un fenomeno culturale capace di unire anche i meme e le criptovalute», ha spiegato in una nota. «Sono onorato di possedere una vera icona e mi auguro che possa essere fonte di ispirazione. Inoltre, la mangerò personalmente come parte di questa esperienza unica, onorando il suo posto nella storia dell’arte e nella cultura pop».