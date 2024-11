Gaeta.it - Iniziano a Napoli le riprese di ‘La Badante’, la nuova commedia di Vincenzo Marra

A, sono ufficialmente partite ledi 'La, il nuovo film di. Un cambiamento significativo per il regista, che si avventura per la prima volta nel genere della. Questo progetto, prodotto da Compagnia Leone Cinematografica in collaborazione con Rai Cinema, promette di portare sullo schermo una storia ricca di emozioni e situazioni divertenti. Il film vanta un cast di attori talentuosi tra cui Dalia Frediani, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Angela De Matteo, Rosaria D'Urso e Sabrina Marini, con la partecipazione speciale di Antonio Gerardi.La trama di 'LaLa trama ruota attorno a Lina, un'anziana napoletana che incarna vitalità e energia, qualità che sfidano la percezione comune della sua età. Lina è un personaggio attivo e vivace, che non si limita a vivere la sua vita, ma la guida con passione.