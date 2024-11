Ilgiorno.it - Ha riaperto l’ufficio postale rinnovato. Effettua anche tutti i servizi della PA

Haal pubblicodi Senna Lodigiana in via Matteotti. Sono infatti terminati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accoglierei principaliPubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis - Casa deiDigitali“, l’iniziativa ideata per le sedi dei comuni con meno di 15mila abitanti. Tra gli interventiti spiccano il rinnovopavimentazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi e postazioni ergonomiche mentre da oggi saranno disponibilisolitamente erogati dall’Inps.di Senna Lodigiana è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fa orario corto fino alle 12.45.