Gable Steveson | Non escludo un ritorno al wrestling

, ex stella olimpionica degli Stati Uniti, è stato una meteora in WWE. Dopo l’annuncio in pompa magna, il giovane wrestler non è mai riuscito a trovare la strada giusta nele dopo un dimenticabile stint in quel di NXT,è stato licenziato dalla WWE. Adesso l’Oro Olimpico 2021 è tornato a competere nei campionati dei College americani, ma durante un’intervista, ha dichiarato di non escludere unal pro.Nel corso di un’intervista all’Ariel Helwani Show,ha parlato del suo periodo in WWE, della delusione sul come sono andate le cose e della possibilità di tornare nuovamente al pro:“No, non rimpiango nulla. Non rimpiango di aver percorso questa strada, così come non rimpiango di aver giocato con i Buffalo Bills. Ho avuto così tante belle esperienze dalle quali ho imparato tanto e ho capito il business, così da comprenderlo ancora meglio quando tornerò.