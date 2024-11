Quotidiano.net - Ethan riabbraccia la mamma, affido temporaneo in attesa della decisione del tribunale Usa

Napoli, 21 novembre 2024 –hato la sua. Il piccolo, sottratto dal padre americano il 30 agosto scorso durante una vacanza in Puglia e portato in California, è stato infatti consegnato a Claudia Ciampa, come ha confermato la Farnesina. Il giudice ha infatti deciso per l'alla donna, che da ieri sera si trova negli Stati Uniti. "Sono felicissima. Come mi ha visto, mi ha fatto il suo splendido sorriso – racconta raggiante la signora Ciampa in videochiamata dall'America –. L'ho trovato cresciuto, molto più pesante, ormai ha sei denti e gattona velocissimo. Si mette dritto in piedi da solo, è meraviglioso essere di nuovo con lui". Adesso inizierà un percorso giudiziario che vedrà come controparte il padre Eric Howard Nichols, ex compagnodonna. Un secondo giudice deciderà sull'applicazioneConvenzione internazionale de L'Aja e a chi spetterà tenerlo definitivamente.