Ethan consegnato alla madre Claudia Ciampa

Tempo di lettura: 2 minutiFinalmente insieme. Erano circa le ore 23 a Los Angeles (quasi le 8 ora italiana) quando il piccoloha potuto finalmente essere avvolto di nuovo dal calore dell’abbraccio materno.“Sono felicissima. Come mi ha visto, mi ha fatto il suo splendido sorriso – racconta raggiantein videochiamata dall’America mentrenon sta fermo un secondo -. L’ho trovato cresciuto, molto più pesante, ormai ha 6 denti e gattona velocissimo. Si mette dritto in piedi da solo, è meraviglioso essere di nuovo con lui”. Tutti progressi del figlio che lei in tre mesi ha perso dopo che Eric Howard Nichols, il suo ex compagno statunitense le ha sottratto con l’inganno il figlio lo scorso 30 agosto mentre erano in vacanza in Puglia. Tra poco avrebbe iniziato pure a camminare e lei non lo avrebbe visto se Eric non fosse stato rintracciato e bloccato dpolizia statunitense due giorni fa nella contea di Orange, a Los Angeles.