Energia, ecco perché serve il nucleare di nuova generazione

Caro direttore, sono a Baku perla COP29 e noto con piacere, dalla rassegna stampa degli ultimi giorni, che sulsi sta sviluppando anche in Italia un confronto finalmente libero da pregiudizi ideologici. Era uno degli obiettivi che mi ero posto un anno fa quando ho avviato presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica la Piattaforma nazionale per unsostenibile. Il risultato è stato quello di aver tolto un tappo che quasi per convenzione, dopo i difficili anni Ottanta e Novanta, si era formato sul tema nel nostro Paese. Mi sono accorto infatti, arrivando al Mase, che il nostro sistema di ricerca in realtà non si era mai fermato. Abbiamo mantenuto, nonostante il blocco dovuto ai referendum, le migliori competenze tecnologiche che ci consentono oggi di essere presenti nel settore globale in modo qualificato sia in termini industriali che di capitale umano.