Dubai parla italiano | viaggio nei migliori ristoranti di cucina tricolore nell' emirato

La città degli Emirati Arabi è una delle città più complesse del mondo. Una città dinamica che si plasma in un continuo divenire. Già meta di businessmen in affari tra Occidente e Medio Oriente, è diventata una destinazione da sogno per turisti in cerca di novità e divertimento. Grazie ai massicci investimenti in infrastrutture e sviluppo urbano, ma anche grazie alla dimensione globale acquisita con l'Expo 2020, il turismo diè cresciuto esponenzialmente negli anni, catalizzando la convergenza di diverse realtà gastronomiche, tra cui quella italiana.Cuochi di notevole talento, tra cui Massimo Bottura e Niko Romito hanno aperto qui una nuova insegna (Torno Subito di Bottura momentaneamente chiuso, alla ricerca di una nuova location ndr), a dimostrazione chenon solo è una dei nuovi punti caldi della gastronomia mondiale, ma che laitaliana è tra le più ricercate e affascinanti all’estero.