Quotidiano.net - Di Maio e il Movimento: “È stato Grillo a blindare Conte. Elettori M5s in fuga tra gli astenuti”

Roma, 21 novembre 2024 – È in partenza per Riad Luigi Di, che da maggio 2023 ha assunto il ruolo di rappresentante speciale per la Ue nella regione del Golfo. Trentotto anni, un figlio appena nato, Gabriele, l’esperienza da ministro e vicepremier. La sua storia con il5Stelle è finita nel 2022 con la caduta del governo Draghi. Era iniziata nel 2007, con il meetup di Pomigliano d’Arco. Membro del direttorio, capo politico, poi ’ex grillino’. Di, ci pensa ancora? “La politica è una cosa bellissima, che crea dipendenza. Perciò mi sto disintossicando”. Ma con un occhio starà guardando le vicende attuali. La Costituente voluta da, l’anatema di. “Quello che parte oggi è un importante momento di democrazia interna perciò va rispettato”. Ci sono cambi grossi.