Lapresse.it - Cosenza, uccide lo zio dopo una lite: arrestato 40enne

Leggi su Lapresse.it

Nella notte, a Verbicaro, in provincia di, i carabinieri hannoin flagranza unaccusato di aver ucciso lo zio di 74 anni. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di unascaturita per futili motivi riconducibili a dissidi in ambito lavorativo. La ricostruzione dei fattiUna chiamata al 112, giunta nel pomeriggio di ieri intorno alle 18, ha segnalato la presenza di un corpo esanime all’interno di un’officina meccanica di Verbicaro. Le forze dell’ordine hanno provveduto a identificare la vittima, titolare dell’officina, Ugo Lofrano, con diverse ferite al capo provocate da un corpo contundente. E proprio a pochi metri di distanza dal cadavere è stata rinvenuta la presunta arma del delitto, un tubo in metallo con visibili tracce ematiche, sottoposto a sequestro in attesa di successivi accertamenti.