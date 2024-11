Gaeta.it - Raffiche estreme sul Gran Sasso: la stazione Meteo Aquilano registra valori record

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’area montuosa delsi trova attualmente sotto l’influenza di un clima estremo, con picchi di vento che hanno superato i 200 km/h. Recenti rilievi condotti daevidenzianoallarmanti, inclusi i 233 km/h nelladel Rifugio Duca degli Abruzzi a 2.388 metri. L’eventorologico ha richiesto interventi tempestivi da parte dei Vigili del Fuoco, per garantire la sicurezza nelle zone colpite.Ventonelle stazionirologicheLadi rilevamento di, situata a 2.130 metri, hato vento a 203 km/h, un dato che alza il livello d’allerta in un periodo dell’anno in cui le condizioni climatiche iniziano a deteriorarsi. I forti venti che hanno investito ilfanno presagire all’arrivo di maltempo significativo, interrompendo la calma apparente della settimana precedente.