2024-11-19 23:58:52 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Secondo quanto riferito, l’allenatore delPepha accettato di firmare un prolungamento del contratto di un anno.Il contratto attuale dello spagnolo scadrà al termine della stagione in corso. Se confermato, il nuovo accordo porterebbe il mandato diall’Etihad Stadium a 10 anni., 53 anni, ha vinto 18 trofei, tra cui sei titoli di Premier League e la Champions League, da quando ha assunto la guida delnel 2016. Pepsigla un nuovo contratto di un anno come allenatore del+ opzione per altri 12 mesi, riferisce @SamLee. L’estensione impegna lo spagnolo 53enne per più di un decennio #MCFC @TheAthleticFC https://t.co/lLCHMNAxT9— David Ornstein (@DavidOrnstein) 19 novembre 2024La notizia, che secondo quanto riferito potrebbe essere confermata entro questa settimana, arriverebbe anche in un momento critico della stagione del