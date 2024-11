Mistermovie.it - Mister Movie | Angelina Jolie protagonista di ‘Stitches’ di Alice Winocour

Dopo il successo del film Maria di Pablo Larraín, Angelina Jolie è pronta per il suo prossimo progetto cinematografico, che la vedrà collaborare con Alice Winocour, una delle registe più innovative del panorama francese. La notizia, riportata da Variety, anticipa un film intrigante ambientato nel mondo della moda parigina. "Stitches": una storia di alta moda e intrecci umani Il nuovo film di Alice Winocour, intitolato Stitches, sarà un dramma bilingue in inglese e francese, ambientato a Parigi. Angelina Jolie interpreterà una regista, uno dei tre protagonisti le cui vite si intrecceranno durante l'iconica settimana della moda. L'ambientazione nel mondo dell'alta moda promette di offrire uno sfondo sofisticato e carico di tensione emotiva, perfetto per esplorare dinamiche complesse e relazioni umane.