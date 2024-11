Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 5-7, Europei curling femminile in DIRETTA: le scozzesi si riportano sul +2 al nono end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:47 Doods corre ai ripari e libera la casa da eventuali pericoli.15:46 Si va ad incartare la trama della. Il punto al momento è dell’, ma siamo ancora a metò dell’opera15:43 Si comincia con più classico dei giochi di guardia15:42 La situazione dagli altri campiCurrent ResultsA-Women SCO 7 runningPista A ITA » 5 9 Ends,A-WomenSUI 13 officialPista BHUN 1 6 EndsA-WomenDEN 9 officialPista CEST 4 9 EndsA-WomenSWE » 5 runningPista DTUR 6 9 EndsA-WomenLTU 1 officialPista ENOR 9 7 EndsINIZIO DECIMO END15:40 Salva la mano la skip scozzese che trova la strettoia e si prende il punto. Dopo nove end5-715:38 Non eccezionale la risposta dellache, adesso, non può fare altro che infilarsi nel mezzo e tentare il punto.