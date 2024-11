Oasport.it - La visionaria Tathiana Garbin: dalla serie B al trono mondiale in 7 anni

C’è stato un tempo, pochifa, nel quale il periodo di capitanato disembrava davvero in una situazione al di là del critico. Sembra un momento lontano, ora che il 2024 si è chiuso con un trionfo atteso 11, ma l’Italia a un certo punto era finita, nei fatti, nellaC del tennis femminile globale. Ma andiamo con ordine.subentrò nell’ottobre del 2016 a Corrado Barazzutti, che aveva guidato la selezione femminile per 14, nei quali c’erano state quattro Fed Cup, come si chiamava allora la Billie Jean King Cup. Aveva avuto un passato nella coppa da 11 match giocati, con un record di 4-3 in singolare e di 2-4 in doppio. Un arco di tempo, il suo, quello che va dal 1999 al 2008. Nel mezzo, ad ogni modo, un primato ce l’ha: è stata (ma al Roland Garros) la prima italiana a battere una numero 1 del mondo.