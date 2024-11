Gaeta.it - Il futuro della salute in Italia: tra investimenti e sfide post-pandemia

Facebook WhatsAppTwitter Il diritto allaè un valore fondamentale nella culturana, riconosciuto e protetto dall’articolo 32Costituzione. Negli ultimi anni, questa questione ha assunto una rilevanza particolare, soprattutto a seguito delle difficoltà strutturali emerse durante ladi COVID-19. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , l’ha ricevuto significativiper affrontare le problematiche del Servizio Sanitario Nazionale . Ora, a poco più di due anni dalla scadenza delle erogazioni di fondi europei, è fondamentale interrogarsi su quali siano le prospettive future del sistema sanitario nazionale e su come le risorse disponibili possano essere utilizzate in modo efficace per garantire un servizio durevole e di qualità.Ledel sistema sanitario nazionaleIl nostro Servizio Sanitario Nazionale ha dimostrato di avere una solida base, ma laha accentuato vulnerabilità preesistenti e ne ha introdotto di nuove.