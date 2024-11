Lanazione.it - Contributo affitto, aperto il bando: "Supporto effettivo alle famiglie"

Offrire un aiuto economico concreto ai cittadini in difficoltà nel pagamento del canone di locazione. Torna ad Altopascio ilper il2024, una misura concreta per rispondere all’emergenza abitativa che coinvolge sempre più. Il sostegno economico è promosso dalla Regione con la compartecipazione del Comune. "Nonostante il Governo abbia tagliato i fondi per questo settore - spiega l’assessore al Welfare e al Benessere di comunità, Valentina Bernardini - abbiamo deciso di stanziare ugualmente le risorse e dare un". La domanda può essere presentata entro il 15 dicembre 202423:59, esclusivamente attraverso lo sportello telematico del Comune di Altopascio, accessibile al link www.sportellotelematico.comune.altopascio.lu.it/action%3Artoscan%3Afondo.