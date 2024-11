Dilei.it - Ascolti tv del 19 novembre, Lunetta Savino con Libera vince contro Belve e Grande Fratello

Il debutto di Francesca Fagnani su Rai 2 con la nuova stagione diè stato molto duro. Infatti, la programmazione televisiva di martedì 19ha visto ilsu Canale 5 e la nuova serieconsu Rai 1. Lo sper glitv è stato tra Titani.Gli amanti della fiction infatti non hanno perso la prima puntata disu Rai 1.veste i panni di una giudice integerrima che, per risolvere una dolorosa vicenda familiare, si unisce a un criminale da strapazzo per compiere un’indagine segreta e rocambolesca: porterà avanti una doppia vita per non insospettire colleghi, parenti e la sua adorata nipote. Il dilemma tra il rispetto della Legge e il desiderio di vendetta è il motore della storia diOrlando (), giudice del tribunale di Trieste.