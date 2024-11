Calciomercato.it - Vlahovic ko, la Juventus cerca il nuovo bomber: la scelta di Thiago Motta

Il serbo si è fatto male con la Nazionale ed ora per i bianconeri c’è da pensare a come sostituirlo: ladel tecnico in vista del MilanAltro che maledetta primavera. Lacanta maledette Nazionali: la pausa del campionato mette ancora più nei guaiche già in queste prime 12 giornate di Serie A ha dovuto fare i conti con molte assenze.ko, lail: ladi(LaPresse) – Calciomercato.itUna lista che si è allungata negli ultimi giorni: prima il problema di Cabal, stagione finita per il colombiano, quindi l’infortunio anche per Dusan. Problema muscolare per il serbo che durante Serbia-Danimarca ha lasciato il campo dolorante quando mancavano due minuti alla fine della partita.C’è ovviamente preoccupazione in casa Juve in attesa degli esami a cui si sottoporrà il calciatore: gli accertamenti dovranno chiarire che tipo di infortunio ha accusato il numero 9 bianconero e quando tempo dovrà restare fuori dai giochi.