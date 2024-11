Anteprima24.it - “Vita nella Giustizia e Legalità: Libertà”, premiato il ‘Carafa-Giustiniani’ dal ministro Piantedosi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPresso Palazzo Massone a San Lorenzello, ildell’Interno Matteoha insignito gli studenti dell’IIS CARAFA-GIUSTINIANI di Cerreto Sannita del Premio nazionale “”, promosso dall’Ente culturale San Lorenzo Martire Nicola Vigliotti ODV, dalla Prefettura e dalla Procura della Repubblica di Benevento e dal Circolo socioculturale Petra Strumilia. Gli studenti della classe V Sia 2023/2024 hanno partecipato alla competizione nazionale con il video intitolato “Io denuncio”, inerente alla lotta contro il racket e l’usura, frutto della partecipazione ad un progetto laboratoriale promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e destinato solo a cinque scuole della regione.Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per il percorso formativo finalizzato a porre le basi di una cultura dellanel nome di grandi valori, come responsabilità individuale e senso del dovere, e per l’impegno profuso nel divulgare valori positivi dalla tolleranza alla pace.