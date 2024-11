Ilgiorno.it - Nuove rotte di decollo di Malpensa: in cinque mesi sono aumentati voli e baccano

– Ledisperimentate adal 18 aprile al 30 settembre hanno portato all’aumento del numero deie del rumore sulla fascia novarese, secondo quanto rilevato da tre centraline su quattro posizionate in Piemonte. Dai dati di Arpa Piemonte emerge solo nella centralina di Castelletto Ticino una lieve diminuzione (-2,4giornalieri), in conseguenza dello spostamento più a Sud della rotta di. Quindi nella quasi totalità dei casi gli impianti di rilevamento continuo registrano un aumento del numero deianche notturni e del rumore causato dal passaggio degli aeromobili, tranne appunto nella centralina posizionata a Castelletto Ticino. Dati quindi tutti in crescita, da sottolineare un picco per la centralina posizionata a Cascinetta, frazione di Varallo Pombia, con livelli acustici fortemente peggiorati.