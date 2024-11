Ilfattoquotidiano.it - Nove giorni di proteste in Nuova Zelanda contro la legge che rischia di indebolire i diritti del popolo Maori – Fotogallery

Oltre 35mila persone hanno marciato verso il parlamento neozelandese a Wellington per protestareun disegno didella maggioranza di centrodestra che, secondo i critici, colpisce alla radice i principi fondanti del Paese e indebolisce idel. Molti dei manifestanti hanno viaggiato per centinaia chilometri: la marcia Hikoi mo te Tiriti è iniziata infattifa nell’estremo nord dellae ha attraversato tutta l’Isola del Nord in una delle più grandinel Paese degli ultimi decenni. La tradizionale marcia pacifica dei, o hikoi, si è conclusa martedì davanti al parlamento, dove i manifestanti hanno chiesto ai legislatori di respingere ilverso disegno disui principi del trattato, che mira a reinterpretare il trattato di 184 anni fa tra i colonizzatori britannici e centinaia di tribù