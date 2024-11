Lettera43.it - L’Ucraina ha usato i primi missili Usa contro la Russia

L’esercito ucraino ha utilizzato nella notte del 19 novembre per la prima volta istatunitensi a lungo raggio Atacmsun obiettivo militare nella città di Karachev, nell’oblast russo di Bryansk. Lo ha confermato il ministero della Difesa russo in un comunicato secondo cui cinque Atacms sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea S-400 e dal sistema anti-missile Pantsir. Alcuni frammenti sono caduti nei pressi di una struttura militare appiccando un incendio poi domato. Non si segnalano né vittime né danni.IAtacms autorizzati da Joe Biden (Getty Images).Putin ha aggiornato la dottrina nucleare della Federazione russaSempre martedì Vladimir Putin ha aggiornato, con un decreto entrato immediatamente in vigore, la dottrina nucleare della Federazione russa. Tra le condizioni che giustificano un attacco nucleare russo ora rientrano sia «l’aggressionela Federazione Russa e i suoi alleati da parte di qualsiasi Stato non nucleare con il sostegno di uno Stato nucleare», sia un «massiccio attacco aereo con mezzi non nucleari», compresi i droni.