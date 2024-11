Lasciato per colpa di un’altra Jannik Sinner bomba dopo l’addio della fidanzata Anna | spunta un nome

Leggi su Caffeinamagazine.it

Domenicaha trionfato alle Atp Finals 2024 di Torino. L’azzurro, numero 1 del mondo, in finale ha battuto lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del tabellone, per 6-4, 6-4. Il 23enne altoatesino ha cancellato la sconfitta subita un anno fa in finale contro Novak Djokovic chiudendo una stagione stellare con l’ottavo titolo dell’anno e il diciottesimocarriera. Momento d’oro per, ma non in amore, perché qualcuno ha notato un’assenza molto pesante.Kalinskaya non c’era e durante il match postava Instagram story durante una cena in compagnia di alcune amiche. Il gossip di coppia, arrivato direttamente dalla Russia, nazionetennistaKalinskaya, è finito su tutte le riviste e i siti di cronaca rosa e ovviamente, ora cheè diventato un personaggio molto noto, si scava per sapere cosa è accaduto tra i due.