La testimonianza scioccante di un ex detenuto palestinese sull’interrogatorio di Giulio Regeni

Facebook WhatsAppTwitter Un exha condiviso dettagli inquietanti riguardo agli interrogatori subiti damentre si trovava in custodia egiziana. Le sue parole, riferite nel corso di un documentario di Al Jazeera, sono state presentate oggi durante l’udienza della Prima Corte di Assise di Roma. Questo processo coinvolge quattro agenti dei servizi segreti egiziani accusati di omicidio e torture nel caso di, scomparso nel 2016 e trovato morto in circostanze misteriose.Le domande inquietanti degli interrogatoriIl testimone ha descritto con precisione le domande che gli agenti ponevano a. “Gli chiedevano spesso: ‘Dove hai imparato a superare le tecniche per affrontare l’interrogatorio?’. Era chiaro che erano ansiosi, quasi ossessionati da questo aspetto”, ha spiegato.