La capolista. Chiesanuova imbattuto. Ora tre esami di maturità

L’appetito vien mangiando recita il proverbio e ilè davvero insaziabile. I biancorossi domenica si sono ripresi la vetta dell’Eccellenza in solitaria battendo 2-0 il Monturano (reti a firma di centrocampisti che non avevano ancora segnato, Tanoni e Pesaresi) ed hanno aggiunto un’altra settimana da invincibili. I ragazzi di Mobili non hanno mai perso dall’inizio della stagione arrivando all’incredibile cifra di 17 incontri utili. Domenica non è stato il miglior, sia per merito degli ospiti (aggressivi e ben disposti tatticamente) sia per inconsuete imprecisioni dei padroni di casa nella costruzione del gioco. Ma anche per questo motivo la vittoria "sporca" come l’ha ribattezzata a termine del match Mobili, assume ancor più importanza e d’altra parte non si dice che è tipico delle grandi squadre, quelle forti anche mentalmente, vincere quando non brillano? Da questa settimana, senza più impegni infrasettimanali, iltornerà a lavorare più normalmente e riacquistare freschezza mentale e fisica.