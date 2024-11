Ilfattoquotidiano.it - Compagnia di crociere offre viaggi di quattro anni senza scali negli Usa a chi non vuol vivere la presidenza Trump

Dopo le elezioni presidenziali americane, unadibasata in Florida ha iniziato a proporre pacchetti specifici che prevedono “vacanze lunghe un mandato” per gli statunitensi che vogliono saltare a piedi pari i prossimicon Donaldalla Casa Bianca (e possono permetterselo). Villa Vie Residences, così si chiama l’operatore specializzato in“residenziali” di lunga durata,la possibilità di fare il giro del mondo e toccare oltre 400 destinazioni e sette continenti inUsa. Il programma Tour La Vie comprende varie opzioni: quella da un anno è stata battezzata “Escape from reality”, quella da due“Mid-term selection” (gioco di parole con le elezioni di metà mandato), quella da tre“Everywhere but Home”. Per i più traumatizzati dalla vittoria del tycoon c’è infine lo “Skip forward“: avanti veloce di, dopo le prossime elezioni.