Ballando con le Stelle le condizioni di salute di Anastasia Kuzmina | Legamento lesionato

(Adnkronos) –, ballerina dicon lee partner di Francesco Paolantoni nel dance show di Rai 1, si è infortunata alla caviglia cadendo a terra durante la performance di sabato 16 novembre. Nelle ultime ore, la ballerina ha aggiornato i telespettatori sulle suedidopo l’incidente avvenuto in diretta durante la scorsa puntata. La ballerina ha condiviso un video sul suo profilo social dove, accanto a Francesco Paolantoni, spiega le suedie gli aggiornamenti a riguardo: “Vi volevamo aggiornare sulla situazione attuale che si è sviluppata. positivamente. Non ho fratture, non ho nulla di rotto, ho unma non è grave. Non è gravissimo, non posso poggiare il piede a terra per un po’ di giorni. Verso la fine della settimana ci proverò, io credo molto nel mio corpo, spero di riuscire comunque a ballare con Franci sabato”, ha concluso la ballerina che nel video si regge sulle stampelle accanto al comico.