Andrea Romizi è il più votato in Umbria | chi è l’ex sindaco di Perugia che Forza Italia voleva candidare al posto di Tesei

È difficile scardinare l’assioma della ricandidatura dell’uscente, sia esso uno un presidente di Regione. Lo è persino per Giorgia Meloni, traino ormai indiscusso della maggioranza e che, a due anni dal suo insediamento a Palazzo Chigi, ricopre ancora una posizione minoritaria nello scacchiere dei territorini governati dal centrodestra. È quasi un automatismo: se le inchieste giudiziarie non avessero travolto Christian Solinas, avrebbe corso di nuovo per la tornata sarda in quota Lega. Nella rossa Emilia-Romagna, dove non c’era un governatore da riconfermare, la coalizione ha optato per un approccio morbido, con la candidatura dell’indipendente Elena Ugolini. In, il postulato ha retto e il nome di Donatella, alla fine, è stato indicato per concorrere a un secondo mandato.