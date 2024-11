Oasport.it - A che ora la finale dell’Italia in BJK Cup? Programma, tv, avversaria

Secondaconsecutiva per l’Italia in Billie Jean King, la settima della storia dopo quelle disputate, oltre che nel 2023, anche nel 2006, 2007, 2009, 2010 e 2013 con quattro vittorie (quando però la competizione si chiamava Fed).Per Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan ora l’impegno si rinnoverà mercoledì, e ci sarà comunque il favore del pronostico anche se in declinazioni diverse a seconda di chi si affronterà tra la Gran Bretagna e la sorprendente Slovacchia. Per la squadra azzurra una vera giornata da ricordare, tra il successo di Bronzetti su Magda Linette, la lotta di Paolini con Iga Swiatek e le vicende di un doppio nel quale è davvero accaduto di tutto. Ora l’attesa per scoprire chi ci sarà dall’altra parte della rete.