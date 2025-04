Traffico Roma del 11-04-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa mattina in centro è in programma un corteo tra l'esquilino e i Fori Imperiali con partenza da Piazza Vittorio e percorso su via dello Statuto via Merulana via Cavour è Largo Corrado Ricci ci saranno temporali chiusura al Traffico e deviazioni per i bus sempre a proposito di cortei Ma domani domani pomeriggio è in programma una manifestazione politica tra le 14 e le 16:30 sulla Tiburtina con un corteo che partirà da Piazzale Tiburtino e arriverà in piazzale del verano con possibili momentanea chiusure e deviazioni per le linee di bus 71 492 ec3 sempre domani pomeriggio corteo da piazza Ormea a Piazza Don Gustavo Cece lungo via di Casalotti via di Santa Seconda via di Pantan Monastero Casal Selce

