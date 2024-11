Traffico di droga nuova ordinanza per il capo ultras del Milan Luca Lucci

Leggi su Sportface.it

di custodia cautelare in carcere per, già arrestato nell’inchiestasulle curve di San Siro. In questo caso l’indagine della Dda è in merito ad un’associazione – vicina alla cosca della ‘ndrangheta dei Barbaro – che avrebbe “importato e distribuito oltre 2 tonnellate di stupefacenti” tra la Lombardia e la Calabria. Si aggrava dunque la posizione deldel. A riportarlo è l’Ansa.Sono 20 le persone – di cui 15 in carcere (tra cui) e 5 ai domiciliari – verso le quali è stata emessa un’di custodia cautelare, accusate “di appartenere a un’associazione dedita aldi stupefacenti, articolata in cellule”, i cui “appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di procurare ingenti quantitativi di stupefacenti da rivedere all’interno della città dio”, soprattutto cocaina.