TOGETHER | Il Wrestling in Italia si unisce in un progetto unico | tutti i dettagli

Nasce, unsuldi 5 puntate con giornalisti e content creators, mai visto prima insugli episodi in uscita su YouTube Ideato e condotto da Claudio Mancini, giornalista da oltre 6 anni del mondo WEB365 e che ha visto la nascita delTVPlay, con la presenza di Stefano Benzi e la scrittura di Federico Parisi: nasce.Da lunedì 18 novembre, verranno pubblicati 5 video speciali (uno a settimana) sul canale YouTube di TVPlay. Dopo il successo di Then – Now – Forever, altro format con Claudio Mancini e Stefano Benzi, che ha rivisto il noto giornalista tornare a parlare di WWE dopo 15 anni, si è deciso di dare seguito alcon qualcosa di ancora più grande e mai visto prima nella community dina.: isulle 5 puntateAll’interno delle 5 puntate si succederanno una decina di ospiti.