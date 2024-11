Roma incidente tra volanti della polizia a Monte Mario | chi era Amar Kudin l’agente morto nello scontro

Leggi su Open.online

didi 32 anniin unotranel quartiere. Tre suoi colleghi, tra cui i conducenti delle due automobili coinvolte, sono rimasti feriti. La tragedia si è verificata alle prime oremattina in via dei Monfortani, con una dinamica ancora da chiarire. All’interno di una delle due, quella dove era presente, si trovava anche un fermato, ora in prognosi riservata al Policlinico Gemelli. L’altra auto, invece, si stava muovendo per sedare una rissa. La vittima, nata in Croazia, aveva giocato a rugby nel Top12, massimo campionato italiano, con le Fiamme Oro e ora gareggiava per il Civitavecchia Centumcellae. Era passato indi Stato l’estate scorsa.La dinamica delloe i dubbiL’è accaduto alle 5 di stamattina, lunedì 18 novembre, in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani.