Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 18 novembre: Nations League

di18, prosegue l’ultima giornata dellacon altre nove partite, quattro delle quali riguardanti laA.Continua l’ultima giornata della fase a gironi di, stasera scenderanno in campo i gruppi 1 e 4 dellaA. Il gruppo 1 conosce già il suo vincitore, il Portogallo dell’insazabile Cristiano Ronaldo, mentre resta aperta la lotta per la qualificazione ai quarti di finale e per evitare la retrocessione. Alla Croazia basta anche il pareggio contro il Portogallo già sicuro del primo posto, mentre la Scozia per evitare la retrocessione dovrà provare a vincere in Polonia.Idi18(LaPresse) – IlVeggente.it Anche il gruppo 4 è stato già vinto aritmeticamente dalla Spagna, resta da decidere la seconda qualificata per i quarti di finale: la Serbia ha solo la vittoria a disposizione per superare la Danimarca, mentre la Svizzera già retrocessa proverà a salvare l’onore contro i campioni d’Europa in carica.