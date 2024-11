.com - Geolier annuncia con Amadeus il nuovo singolo Mai per sempre

ha incontratoin una diretta Instagram e ha svelato che ilsarà Mai per, oltre ai feat dell’album Dio lo sa – Atto IIPer fare un bilancio di quest’anno,ha deciso di farsi accompagnare in uno speciale e intimo racconto (andato in live streaming oggi sul suo canale Instagram) da, una delle persone presenti in un momento peculiare della sua vita e del suo percorso artistico in questo 2024. Il rapper che ha conquistato l’Italia intera e uno dei volti più importanti didella televisione nazionale si sono confrontati sull’anno che sta volgendo al termine, fatto di grandi traguardi raggiunti, record continui ed enormi successi e di quello che c’è stato dietro tutto questo.Durante l’incontro, che ha visto i due attraversare la città di Napoli in auto, sono state svelate anche le tracce che comporranno il secondo capitolo dell’ultimo album da record di, già certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia, Dio lo sa – Atto II (Warner Music Italy), in uscita questo venerdì 22 novembre.