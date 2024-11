Ilfattoquotidiano.it - “Erano delinquenti, un clan dentro la caserma. Lo sapevano tutti”: il verbale dell’ex pentito sui carabinieri arrestati per l’omicidio Vassallo

“Nel giugno 2008 il brigadiere di Castello di Cisterna Lazzaro Cioffi venne a casa mia, insieme ad altri due, per farmi una proposta. “Aiutaci a trovare latitanti, droga e armi, ed avrai un nulla osta alle tue attività di narcotrafficante. Noi possiamo sparare in testa ai tuoi nemici”, mi dissero. Gli risposi no. Poi qualche mese dopo Cioffi mi portò da Fabio Cagnazzo al comando di Castello di Cisterna. Cagnazzo mi offrì il caffè e mi chiese di collaborare con loro per arrestare qualche latitante a Torre Annunziata. Al mio rifiuto il colonnello mi diede uno schiaffo”. L’uomo che disse due volte no a Cioffi e Cagnazzo, iperdel sindaco di Pollica Angelo, è un camorrista: si chiama Francesco Casillo e per molti anni è stato un potente trafficante di cocaina.