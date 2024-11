Lapresse.it - Elezioni regionali Umbria ed Emilia-Romagna 2024, seggi riaperti fino alle 15

Leggi su Lapresse.it

7 di questa mattina,15, per leche si tengono ined, per l’ultima tornata elettorale dell’anno.L’affluenza23 di ieri per leincrolla al 37,79%. Lo si legge sul portale Eligendo del ministero dell’Interno. Il dato è in netto calo rispettoprecedenti, quandourne si recò alla stessa ora il 64,69% degli aventi diritto. Va ricordato, però, che si votata un solo giorno.Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: in provincia di Perugia, il 38,41%, in provincia di Terni il 35,97%. Iriapriranno domaniore 7 e resteranno aperti15. La prossima rilevazione dell’affluenza è prevista per le ore 15 di lunedì 18 novembre. Nella precedente elezione, le regioni avevano votato in un solo giorno, con tre rilevazioni di affluenza.