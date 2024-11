Lanazione.it - "E. Fermi-G. Giorgi": il polo innovativo per accedere a università e lavoro

“E.- G.”: ilscolastico che può soddisfare più esigenze culturali. La formazione Liceale, quella Tecnica e quella più strettamente professionalizzante, che aprono le porte tanto al mondo universitario quanto a quello del, in particolare alle realtà professionali e industriali del territorio. L’Istitutopresenta l’indirizzo Professionale Manutenzione, che offre la possibilità di una didattica sempre più mirata alle innovazioni grazie anche alle nuove officine delle sedi di Saltocchio e di via Santa Chiara. L’indirizzo Odontotecnico, uno dei pochissimi nella regione e uno dei tecnologicamente più avanzati, è attivo al Professionale “G.”, nella sede di via S. Chiara e può contare su una lunga e consolidata esperienza nel settore. Un’offerta formativa sempre più adeguata alle richieste di mercato che permette di lavorare con nuovi sistemi digitali: alle lavorazioni tradizionali con cera e resina, si aggiungono le elaborazioni attraverso la progettazione Exocad e la possibilità di realizzare manufatti attraverso la stampa 3D.