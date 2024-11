Cityrumors.it - Castellammare di Stabia, il punto sulle indagini per l’aggressione all’insegnante di sostegno: scuola blindata. Arrivano gli ispettori

Leggi su Cityrumors.it

Un’insegnante ha subito un’aggressione nei corridoi dellada parte di 30 genitori. Le accuse e le minacce in chat: cos’è successoUna trentina di genitori, tra papà e mamme, alle 10.30 di giovedì 14 novembre hanno fatto irruzione all’interno dell’Istituto Salvati di Scanzano, adi, per aggredire un’insegnante didi 30 anni. Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori volevano farsi giustizia da soli in relazione alle accuse e alle voci che circolavano su quella professoressa: al momento del, i ragazzi erano in classe e parte di loro ha assistito alla scena.Insegnante aggredita da 30 genitori: cos’è successo adi(cityrumors.it / ansafoto)Al momento ricoverata in ospedale con un trauma cranico, sembra che la professoressa duranteabbia subito non solo pugni e schiaffi ma anche vere e proprie minacce di morte.