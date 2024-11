MotoGp di Barcellona Pecco Bagnaia vince la gara ma il Mondiale va a Jorge Martin

Leggi su Open.online

Nulla da fare per Francesconell’ultimadella stagione. Neldi2024 il campione in caricadeve arrendersi aMartín. Troppo ampio il divario in classifica tra i due, nonostante il 27enne ci abbia provato fino all’ultimo. Il pilota italiano è arrivato primo, secondo posto per Marc Marquez, terzo Martín, che ha vinto il suo primocon la Ducati del team-Pramac di Paolo Campinoti. A Montmelòpartiva dalla pole, e ierindo nella Sprint Race era riuscito a rosicchiare ancora qualche punto. Ma solo un miracolo poteva permettere il ribaltone in classifica. Lo spagnolo poteva contare ancora su 19 punti di vantaggio, con la vittoria dibastava arrivare tra i primi 7 per mantenere il vantaggio. Nella classifica finale lo spagnolo raggiunge 508 punti, contro i 498 del pilota piemontese.