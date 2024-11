Mio marito se n’è andato per sempre Lutto nel grande cinema morto il famoso attore | aveva 66 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

nel, ila 66. A renderlo noto è la moglie che ha fatto sapere che si è spento venerdì sera presso la Galway Clinic, un nosocomio privato dove trattano gravi malattie. Non si sa bene cosa le sia successo, ma sembra evidente che l’uomo stava combattendo contro un male.>> “Se n’èper”.in, addio all’icona del genere horrorL’interprete era celebre soprattutto come metà del duo comico D’Unbelievables, insieme a Pat Shortt, e per le sue apparizioni in film come Angela’s Ashes, Father Ted, The Van e The Banshees of Inisherin (Gli spiriti dell’Isola). Stiamo parlando delirlandese Jon Kenny. Il taoiseach, il capo della repubblica d’Irlanda, Simon Harris ha ricordato Kenny come un “interprete dotato” capace di far ridere con una semplice occhiata o parola.