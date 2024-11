Mike Tyson dopo il match contro lo youtuber Jake Paul | A giugno sono quasi morto ho perso sangue e peso Ora è come se avessi vinto

Leggi su Open.online

si sarebbero dovuti affrontare sul ring il 20 luglio scorso. Poi l’ex campione dei pesi massimi, leggenda vivente del pugilato, ebbe un malore in volo due mesi prima dell’inmentre viaggiava da Miami a Los Angeles. Si parlò di un attacco di ulcera capace di mettere K.O. Iron, provocandogli capogiri e nausea.poi sul ring c’è salito, ha affrontato loe ne è uscito sconfitto ai punti. Qualche fan è rimasto deluso dalla sua prestazione, conche il 58enne abbia preferito non affondare il colpol’avversario, in un ricchissimo inche si è rivelato tutt’altro che entusiasmante, nonostante le scintille pre-gara. Ma a distanza di qualche ora dal, e di qualche mese dal malore che costrinse gli organizzatori a spostare la data dell’atteso insi lascia andare a una leggera, e rara, apertura.