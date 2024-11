Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 6-17, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: inizia il secondo tempo

44? Mischia che si deve ripetere per la terza volta.43? Crollano le prime linee, si ripete la mischia.42? Niniashvili calibra malissimo il calcio, palla che termina in zona morta e mischia in favore dell'Italia.41? SI RIPARTE!15.41 I giocatori stanno per uscire dal tunnel, pochi minuti al via della ripresa.15.30 Italia che deve trovare qualcosa dal cilindro per riuscire a ribaltare l'incontro. La Georgia è meritatamente avanti all'intervallo con il punteggio di 17-6. I caucasici sono andati a segno con due mete, siglate da Tabutsadze e Lobhzanidze, entrambe trasformate da Matkava che ha segnato anche un calcio piazzato. Biancorossi apparsi molto a più agio in campo rispetto agli azzurri, in difficoltà nel costruire e soprattutto nell'arrivare alla linea di meta.